ГКНБ объявлен в розыск учредитель сети отелей "Жаннат"

В адрес ГКНБ КР с коллективным заявлением обратились участники долевого строительства многоэтажного жилого дома, расположенного в 3-м микрорайоне города Бишкек. Дольщики компании ОсОО "Альянс Курулуш Плюс" просили принять меры в отношении владельца компании "МБЭ Групп" М.Б.Э. и его аффилированных лиц, которые препятствовали завершению строительства жилого дома и рейдерским путем завладели коммерческим имуществом в указанном объекте.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что в 2016 году между М.Б.Э. и ОсОО "Альянс Курулуш Плюс" в лице гражданина Республики Казахстан А.М. был заключен договор о совместной деятельности по строительству жилого дома с объектами социально-культурного назначения в 3-м микрорайоне города Бишкек.

В 2018 году на фоне разногласий М.Б.Э., с привлечением членов ОПГ покойного К. Асанбека, путем угрозы физического устранения руководства строительной компании завладел коммерческим помещением в указанном объекте и переоформил его на своего близкого родственника.

Кроме того, после завершения строительства за счет средств дольщиков М.Б.Э., не вложив финансовые и иные средства, незаконно выдвигал требования о передаче отдельных жилых помещений в пользу аффилированных лиц, а также, используя свои возможности, препятствовал завершению строительства, нарушая законные права других дольщиков.

23 декабря 2025 года по данному факту, на основании собранных материалов в рамках уголовного дела, была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР генеральный директор компании "МБЭ Групп" Ш.Б.Г. Учредитель компании М.Б.Э. объявлен в розыск.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.