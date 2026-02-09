Погода
$ 87.26 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

19-летняя девушка сорвалась в обрыв на горнолыжной базе "Кашка-Кулак"

76  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На горнолыжной базе "Кашка-Кулак", расположенной в селе Байтик Аламудунского района, произошел несчастный случай с тяжелыми последствиями. Отдых группы молодых людей закончился госпитализацией одной из участниц компании.

По предварительным данным, 19-летняя девушка (2006 года рождения), катаясь на лыжах, не справилась с управлением на высокой скорости. Она пробила защитное веревочное ограждение трассы и упала в глубокий обрыв.

В результате падения пострадавшая получила множественные тяжелые травмы, включая переломы позвоночника, ног и левой руки. В настоящее время она находится в отделении реанимации, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Сотрудники милиции уже начали проверку по факту инцидента. Назначены соответствующие экспертизы, в ходе которых правоохранительным органам предстоит выяснить, соблюдались ли на объекте нормы безопасности и находилось ли ограждение в надлежащем состоянии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455217
Теги:
несчастный случай, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  