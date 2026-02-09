19-летняя девушка сорвалась в обрыв на горнолыжной базе "Кашка-Кулак"

На горнолыжной базе "Кашка-Кулак", расположенной в селе Байтик Аламудунского района, произошел несчастный случай с тяжелыми последствиями. Отдых группы молодых людей закончился госпитализацией одной из участниц компании.

По предварительным данным, 19-летняя девушка (2006 года рождения), катаясь на лыжах, не справилась с управлением на высокой скорости. Она пробила защитное веревочное ограждение трассы и упала в глубокий обрыв.

В результате падения пострадавшая получила множественные тяжелые травмы, включая переломы позвоночника, ног и левой руки. В настоящее время она находится в отделении реанимации, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Сотрудники милиции уже начали проверку по факту инцидента. Назначены соответствующие экспертизы, в ходе которых правоохранительным органам предстоит выяснить, соблюдались ли на объекте нормы безопасности и находилось ли ограждение в надлежащем состоянии.