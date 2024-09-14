Узбекистан отказался от проведения следующих Всемирных игр кочевников

Планировалось, что на закрытии игр эстафета будет передана узбекам. Но стало известно, что страна не будет принимать следующие игры, передает inbusiness.kz.

Церемония закрытия V Всемирных игр кочевников состоится 13 сентября в этноауле. Неделю назад заместитель руководителя дирекции по подготовке и проведению данного мероприятия Абылай Жукдыбаев сообщал, что тогда и будет объявлена страна, которая проведет следующие, VІ Всемирные игры кочевников. Планировалось, что это будет Узбекистан.

Однако позже министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов заявил, что Узбекистан не будет принимать VI Всемирные игры кочевников и в следующем году мероприятие придется проводить Кыргызстану – инициатору проекта.

"Я хочу сообщить, что игры кочевников вернутся на родину. Соответственно, VI Всемирные кочевые игры пройдут в Кыргызстане", – сказал министр, отметив, что на соревнованиях киргизские спортсмены выступают на высоком уровне.

В Кыргызстане игры кочевников проводились трижды. Впервые они прошли в 2014 году. В 2022 году мероприятие, которое организовывается каждые два года, было проведено в Турции, которая затем передала эстафету Казахстану.

Следующие игры должны были состояться в Узбекистане, но эксперты говорят, страна не приступила к подготовке, чиновники лишь ограничились парой встреч с киргизской делегацией.

8 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Астану и принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников. По данным узбекских СМИ, глава государства после завершения церемонии открытия поспешил улететь обратно в Ташкент. В церемонии открытия приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, бывший президент Туркменистана, нынешний председатель Халк Маслахата Гурбангулы Бердымухамедов, экс-президент Татарстана Рустам Минниханов и другие иностранные гости.

На открытии зрителям было продемонстрировано театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевников Великой степи.

Всего в играх приняли участие свыше 2 тысяч спортсменов из 89 стран мира. Представители Узбекистана соревновались в нескольких видах спорта: борьба-кураш, алыш, перетягивание каната, стрельба из лука, байга, соревнования борцов. Узбекистан на сегодня на второй строчке в общем медальном зачете. На первом – Казахстан. В копилке сборной Казахстана 69 медалей, из них 27 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых. Узбекские спортсмены завоевали 11 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей.

Тройку замыкает инициатор игр кочевников – Кыргызстан, с 10 золотыми, 13 серебряными и 15 бронзовыми медалями. В десятку вошли Россия, Иран, Венгрия, Туркменистан, Польша, Румыния и Турция.

Узбекская сторона пока не дала официальных комментариев и не назвала причину отказа от проведения очередных игр кочевников. Тем временем независимый эксперт из Узбекистана Олег Голишников считает, что Казахстан сделал эти игры слишком дорогими.

"Игры кочевников – уникальное мероприятие, посвященное сохранению и популяризации культурного наследия народов Евразии, традиционных видов спорта кочевников. Поэтому оно включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. К примеру, на вторых играх 2016 года в Кыргызстане кюй исполнили тысяча музыкантов, и этот рекорд вошел в Книгу Гиннесса. Но игры, похоже, превратились в борьбу за славу. Игры 2018 года в Кыргызстане обошлись в 303,1 миллиона сомов. Это по курсу на тот момент примерно 4,3 млн долларов (1,7 млрд тенге). Казахстан же, оказывается, потратил около 8 миллиардов тенге. Было отмечено, что международные соревнования помогут развивать туризм, но толп путешественников в Астане я не заметил", – говорит узбекский эксперт.

Волонтеры, с которыми нам удалось поговорить, не скрывали, что даже местных казахстанских зрителей было мало, не говоря о иностранных туристах.

Организаторы мероприятия подтвердили, что V Всемирные игры кочевников обошлись в 8 миллиардов тенге (около 16,7 миллиона долларов).

"Общий операционный бюджет игр составляет 5,7 млрд тенге (из республиканского бюджета). Да, это большие деньги, но я хочу напомнить, что бюджет VII зимних Азиатских игр, которые проводились в 2011 году, был в 20 раз больше, а бюджет универсиады, прошедшей в 2017 году в Алматы, был в 5 раз выше. К этому добавляются средства, вложенные нашими партнерами и спонсорами. То есть в общей сложности операционный бюджет составит порядка восьми миллиардов тенге", – сказал руководитель дирекции по подготовке и проведению ДКО Наиль Нуров.

Стоит отметить, что для проведения Азиатских игр и универсиады были построены новые спортивные комплексы в Астане и Алматы, которые также способствовали увеличению бюджета.

А при подготовке V Всемирных игр кочевников ничего не строили. Провели реконструкцию открытого ипподрома "Қазанат", создали лабораторию для проведения диагностики и реабилитации лошадей от различных заболеваний, модернизировали инфраструктуру ледового дворца "Алау".

Большая часть бюджета, похоже, пошла на оснащение этноаула. Казахстан рассматривал игры кочевников как имиджевый проект. Поэтому стремился вовлечь в него как можно больше государств, максимально расширить географию стран-участниц. По данным из собственных источников, участие некоторых стран финансируется из казахстанского бюджета. Впервые в этих играх приняли участие представители Ирландии, Венесуэлы, Лаоса, Гамбии. Также была приглашена спортсменка из Австралии, самой удаленной от Казахстана страны.

Зато Казахстан гордо заявил, что "присутствуют представители со всех континентов". Однако, когда начались игры, выяснилось, что спортсмены из некоторых заявленных стран не приехали. Но их флаг волонтеры все же пронесли.

По данным портала Zakazbiletov, несмотря на то, что игры уже близятся к завершению, осталось немало непроданных билетов. Возможно, все это и стало причиной того, что Узбекистан не будет принимать очередные Всемирные игры кочевников.

Ранее сообщалось, сколько медалей завоевали казахстанцы в четвертый день Всемирных игр кочевников.