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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расставил все точки над "и"

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- Алина Мамаева
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На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в военном отношении Россия непобедима. И этим, по мнению экспертов, расставил все точки над "и".

Канцлер Германии совершил свою трехдневную поездку в Узбекистан и Казахстан, и принял участие во втором саммите С5+1 в Астане. В рамках саммита, 16 сентября, Шольц провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Обсуждая тему российско-украинского конфликт и возможные варианты его разрешения, по инициативе Германии, явно сказал не то, что ожидал услышать канцлер. А именно, Касым-Жомарт Токаев заявил, что в военном отношении Россия непобедима, и дальнейшая эскалация конфликта на Украине грозит непоправимыми последствиями для всего человечества.

Своим заявлением Токаев дал четко понять, что Центральная Азия, в том числе Казахстан, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта. Он справедливо заметил, что шанс на достижение "хотя бы перемирия" был упущен на переговорах в Стамбуле в 2022-м, причем по вине Запада. Но, по его мнению, возможность добиться мира все еще существует. В частности, казахстанский лидер высказался за поддержку мирного плана Китая и Бразилии.

Вместе с тем в Астане в отличие от Киева и Запада уверены, что урегулирование конфликта возможно только при участии России.

"Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании", - сказал он.

И хотя, по словам Токаева, Казахстан Германия является для республики одним из основных европейских и даже глобальных партнеров, и страна готова углублять отношения с ней, он четко дал понять, что и рушить мир с Россией они не намерены.

"С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире. Между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул Токаев.

Таким образом казахстанский лидер подчеркнул, что для его страны важно добрососедство и стратегический союз с Россией, как в части экономического развития, так и в вопросах безопасности. В противовес казахско-российским отношениям, Германии Казахстан интересен только в качестве поставщика дешевого сырья и рынка сбыта собственной продукции, причем с условием отказа от российских товаров.

Казахстан же не согласен на условия, выдвигаемые Германией. Это красноречиво иллюстрирует отказ Касым-Жоомарта Токаева от совместной пресс-конференции с Шольцем. РК готов и будет отстаивать свою суверенную политику.

Политолог Бакыт Бакетаев считает, заявления президента соседнего государства, сделанные в ходе встречи с канцлером, четко расставляют акценты по ключевым вопросам.

"Касым-Жомарт Токаев - единственный президент, участвующий в урегулировании украинского конфликта, который является профессиональным и карьерным дипломатом с внушительным дипломатическим и геополитическим опытом. И его заявления расставили все точки над "и"", - отмечает эксперт.

Одним из главных моментов, подчеркнутых Токаевым, является важность географического фактора. Казахстан имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией, что западные политики должны учитывать, пытаясь дистанцировать страну от российского влияния.

"Казахстан физически и географически не может жить отдельно от России. Мы (прим. автора - Центральная Азия) - страны, которые исторически связаны общим прошлым, стандартами и мышлением, сформированным в течение десятилетий в рамках существования одного государства", - продолжил Бакетаев.

Это подтверждается, в последнем на сегодня докладе по экономике Центральной Азии, подготовленном ЕАБР по итогам 2021 года. В нем говорится, что государства ЦА состоялись экономически и имеют серьезные перспективы роста. Совокупный ВВП оценивается в $347 млрд. И за последние 20 лет он увеличился более чем в семь раз.

Доля Центральной Азии в мировом ВВП на душу населения с 2000 года выросла в 1,8 раза. Население региона в 77 млн человек увеличилось в 1,4 раза. Растущее население региона формирует емкий рынок сбыта и растущий пул трудовых ресурсов.

При этом среднегодовой темп экономического роста стран Центральной Азии составил 6,2% за последние 20 лет. В то время как развивающиеся страны росли с темпом 5,3%, а мир в целом - в среднем на 2,6% ежегодно.

Оборот внешней торговли товарами стран Центральной Азии за последние 20 лет вырос в 6 раз. Взаимная торговля стран региона развивается опережающими темпами по отношению к внешней торговле. Наибольшие объемы взаимной торговли имеют Казахстан и Узбекистан. Доля их товарооборота в общем объеме взаимной торговли Центральной Азии занимают более 40%.

Ну главным партнером Центральной Азии была и остается Россия. Причем структуру нашего товарооборота формируют промышленные товары, сельскохозяйственная продукция, продукты химии, нефтехимии, фармацевтики, металлургии, автомобиле- и машиностроения.

Во многом именно рост доходов стран ЦА от экспортных поставок в Россию, денежные переводы трудовых мигрантов и объемов инвестиций способствовали повышению доходов населения и сокращению бедности.

Таким образом, для любой страны ЦА, как и для Казахстана экономические связи с Россией играют ключевую роль.

"Оторвать Казахстан от России - слишком дорогостоящее предприятие, которое не по силам ни Евросоюзу, ни США, ни Японии. Ведь бытие определяет сознание, как когда-то говорили в Советском Союзе. Токаев напоминает об этом, подчеркивая, что Казахстан не может просто следовать политическим интересам Запада", - считает политолог Бакетаев.

Более того, что касается экономического развития, Токаев дал понять западным странам, что Казахстан больше не хочет быть сырьевым придатком.

"Вместо того чтобы просто приходить за нефтью и газом, Запад должен инвестировать в строительство заводов, развитие технологий и создание добавленной стоимости. Китай и Россия уже строят в ЦА предприятия, а Запад продолжает приезжать исключительно за сырьем", - подчеркивает Бакыт Бакетаев.

По словам политолога, аналогичные заявления канцлеру сделал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, призывая западные страны вкладывать средства в развитие промышленности Центральной Азии и обучение местных специалистов.

"Жапаров подчеркнул, что регион больше не является сырьевой базой, и сотрудничество должно основываться на взаимовыгодных условиях", - поделился эксперт.

Таким образом Кыргызстан недвусмысленно дал понять Шольцу, что Кыргызстан позиционирует себя как независимое суверенное государство, которое видит свое будущее и свое развитие в рамках Центральноазиатского региона и вместе с Россией. Азия не Африка, наши страны никогда не будут полуколониями европейских стран. Кыргызстан намерен проводить собственную суверенную политику, основанную на интересах собственного государства и на равноправии, уважении к соседям и своим партнерам. Так, что указания Вашингтона, Брюсселя, Берлина и кого-либо другого на Западе нам не указ.

Наш стратегический партнер - Россия. Отношения с ней проверены временем, и они в интересах нашего государства. И впредь так и будет продолжаться.

Наконец, Токаев затронул тему безопасности, заявив, что "победить Россию невозможно".

"Вспомним о ядерном арсенале России, который превышает американский. Поэтому Токаев призвал международное сообщество серьезно относиться к этим вопросам. Это не шутки, и президент Казахстана сказал правду", - заключил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/439697
Теги:
Казахстан, США, Кыргызстан
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