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В Нарыне член ОПГ угрожал членам совета аксакалов физической расправой

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- Бакыт Басарбек
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В Нарынской области Государственным комитетом национальной безопасности КР по факту самовольного захвата земельного участка в Кочкорском районе был задержан член ОПГ А.Ы.А. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по коллективному заявлению совета аксакалов Кочкорского района. В ходе следствия стало известно, что А.Ы.А. в 2022 году для дальнейшей перепродажи частным лицам самовольно завладел земельным участком более 100 ГА в Кочкорском районе. В последующем, угрожал членам совета аксакалов физической расправой.

Отметим, что А.Ы.А. является активным членом ОПГ Кочкорского района Ш.Н.О. Последний, был задержан в декабре 2022 года по факту вымогательства денег у владельца кафе в селе Кочкор под покровительством Кочкорского РОВД.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Владеющих какой-либо информацией о вымогательствах со стороны ОПГ или незаконных действий сотрудников правоохранительных органов, просим сообщать в органы Национальной безопасности".


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URL: https://www.vb.kg/425987
Теги:
ГКНБ, задержание, Нарынская область, ОПГ, Кыргызстан
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