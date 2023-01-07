Афганистан закупил у Узбекистана электроэнергию на ближайший год. Об этом сообщила пресс-служба Афганской энергетической компании Брешна.

Согласно сообщению ведомства, между Афганской электроэнергетической компанией и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" было подписано соглашение об импорте электроэнергии. Контракт уже подписан сторонами на 2023 год.

Также отмечается, что в последнее время три электростанции Наглу, Саруби и Махипар, расположенные под Кабулом, начали вырабатывать большее количество энергии. Их общая производительность достигла порядка 86 МВт-час.

Надо отметить, что не всем в Узбекистане это по душе. Считают, что важнее заботиться о том чтобы электроэнергия была доступна в самой стране.

Источник: upl.uz