Погода
$ 85.83 - 86.70
€ 91.74 - 92.73

Афганистан закупил у Узбекистана электроэнергию на ближайший год

203  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Афганистан закупил у Узбекистана электроэнергию на ближайший год. Об этом сообщила пресс-служба Афганской энергетической компании Брешна.

Согласно сообщению ведомства, между Афганской электроэнергетической компанией и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" было подписано соглашение об импорте электроэнергии. Контракт уже подписан сторонами на 2023 год.

Также отмечается, что в последнее время три электростанции Наглу, Саруби и Махипар, расположенные под Кабулом, начали вырабатывать большее количество энергии. Их общая производительность достигла порядка 86 МВт-час.

Надо отметить, что не всем в Узбекистане это по душе. Считают, что важнее заботиться о том чтобы электроэнергия была доступна в самой стране.

Источник: upl.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425990
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  