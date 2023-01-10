В Чуйской области некоторым малоимущим семьям установят солчнечные батареи

Министерство труда совместно с министерством энергетики намерено реализовать проект "Нур Кубат". Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев на встрече с представителями министерства энергетики и другими заинтересованными лицами, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках реализации распоряжения кабинета министров Кыргызской Республики от 29 декабря 2022 года, подписанного председателем кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, в целях усиления поддержки малоимущих семей, министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в 2023 году совместно с министерством энергетики Кыргызской Республики, начата реализация в пилотном режиме проекта "Нур Кубат".

В рамках этого проекта малоимущим семьям, получающих пособие "Үй бүлөгө көмөк" и проживающих в Чуйском и Жайылском районах Чуйской области, будут бесплатно установлены солнечные батареи мощностью от 5 до 10 кВт/ч. При этом вся выработанная батареями электрическая энергия будет использована получателями пособий, а излишки выкуплены государством", - сказал министр.

При успешной реализации пилотного проекта министерство труда, совместно с министерством энергетики намерено распространить проект "Нур Кубат" среди малообеспеченных семьей по всей республике.

В настоящее время общее количество получателей пособия "Үй бүлөгө көмөк" по республике составляет 106,7 тыс. семей.