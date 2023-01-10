Создан оргкомитет по подготовке к празднованию 90-летия Абсамата Масалиева

Глава государства Садыр Жапаров подписал указ "О праздновании 90-летия со дня рождения Абсамата Масалиева". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в целях увековечения памяти и празднования в 2023 году 90-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Абсамата Масалиева, внесшего выдающийся вклад в экономическое, социальное и культурное становление Кыргызстана, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Абсамата Масалиева.

2.Организационному комитету разработать и утвердить план подготовки и проведения юбилейных мероприятий.

3.Организационное, методическое и иное обеспечение деятельности организационного комитета возложить на Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

4.Управлению делами президента выделить необходимые финансовые средства из резервного фонда Председателя Кабинета министров для реализации указанного плана подготовки и проведения юбилейных мероприятий.

Состав организационного комитета:

Акылбек Жапаров - председатель кабинета министров, председатель организационного комитета;

Эдиль Байсалов - зампредседателя кабинета министров, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Исхак Масалиев - депутат Жогорку Кенеша (по согласованию);

Айбек Джунушалиев - начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента;

Алтынбек Максутов - министр культуры, информации, спорта и молодежной политики;

Уланбек Мамбетакунов - министр образования и науки;

Абдикарим Алимбаев - полномочный представитель президента в Баткенской области;

Абсаттар Сыргабаев - полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области;

Илияз Иманбетов - полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области;

Алтынбек Эргешов - полномочный представитель президента в Нарынской области;

Зиядин Жамалдинов - полномочный представитель президента в Ошской области;

Бакытбек Нарбеков - полномочный представитель президента в Таласской области;

Нурил Алымбаев - полномочный представитель президента в Чуйской области;

Эмилбек Абдыкадыров - мэр города Бишкек (по согласованию);

Бакытбек Джетигенов - мэр города Ош (по согласованию);

Каныбек Туманбаев - управляющий делами президента;

Канатбек Абдрахматов - президент Национальной академии наук;

Кайрат Иманалиев - генеральный директор Национальной телерадиовещательной корпорации (по согласованию);

Эрлан Догдурбеков - генеральный директор государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР".