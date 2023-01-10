Создан оргкомитет по подготовке к празднованию 90-летия Абсамата Масалиева

Глава государства Садыр Жапаров подписал указ "О праздновании 90-летия со дня рождения Абсамата Масалиева". Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, в целях увековечения памяти и празднования в 2023 году 90-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Абсамата Масалиева, внесшего выдающийся вклад в экономическое, социальное и культурное становление Кыргызстана, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:
1.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Абсамата Масалиева.
2.Организационному комитету разработать и утвердить план подготовки и проведения юбилейных мероприятий.
3.Организационное, методическое и иное обеспечение деятельности организационного комитета возложить на Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.
4.Управлению делами президента выделить необходимые финансовые средства из резервного фонда Председателя Кабинета министров для реализации указанного плана подготовки и проведения юбилейных мероприятий.
Состав организационного комитета:
Акылбек Жапаров - председатель кабинета министров, председатель организационного комитета;
Эдиль Байсалов - зампредседателя кабинета министров, заместитель председателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Исхак Масалиев - депутат Жогорку Кенеша (по согласованию);
Айбек Джунушалиев - начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента;
Алтынбек Максутов - министр культуры, информации, спорта и молодежной политики;
Уланбек Мамбетакунов - министр образования и науки;
Абдикарим Алимбаев - полномочный представитель президента в Баткенской области;
Абсаттар Сыргабаев - полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области;
Илияз Иманбетов - полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области;
Алтынбек Эргешов - полномочный представитель президента в Нарынской области;
Зиядин Жамалдинов - полномочный представитель президента в Ошской области;
Бакытбек Нарбеков - полномочный представитель президента в Таласской области;
Нурил Алымбаев - полномочный представитель президента в Чуйской области;
Эмилбек Абдыкадыров - мэр города Бишкек (по согласованию);
Бакытбек Джетигенов - мэр города Ош (по согласованию);
Каныбек Туманбаев - управляющий делами президента;
Канатбек Абдрахматов - президент Национальной академии наук;
Кайрат Иманалиев - генеральный директор Национальной телерадиовещательной корпорации (по согласованию);
Эрлан Догдурбеков - генеральный директор государственной телерадиовещательной компании "ЭлТР".