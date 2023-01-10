В 2022 году таможенная служба перевыполнила план по сбору платежей

За январь-декабрь 2022 года таможенная служба обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 74,3 млрд сомов, установленный план исполнен на 100,8% . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, за аналогичный период 2021 года сумма составила 46,9 млрд сомов.

За 12 месяцев было собрано на 27,4 млрд больше, а темп роста составил 158,5%.

Если сравнить показатели поступление таможенных платежей в государственный бюджет с аналогичным периодом 2017 года, то таможенная служба обеспечила больше на 40,0 млрд сомов

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 32,5 млрд сомов.

Также по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больше на 31,0 млрд сомов.

Как отмечает ведомство, такой показатель по поступлениям таможенных платежей наблюдается впервые в истории таможенной службы Кыргызстана и свидетельствует о значительном улучшении качества работы службы в целом.