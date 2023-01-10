Кыргызстан нарастил импорт электроэнергии в 8 414 раз

За 16 лет Кыргызстан увеличил закупки электроэнергии за рубежом более чем в 8 414 раз. Такие данные приводятся в "Топливном балансе", опубликованном Национальным статистическим комитетом.

Согласно документу, если в 2005 году республика импортировала 200 тысяч киловатт-часов, то в 2021 году - 1 млрд 684,9 млн киловатт-часов.

"В то же время поставки за рубеж кыргызстанской электроэнергии снизились в 4,8 раза. В 2005 году республика экспортировала 2 млрд 661,3 млн киловатт-часов, а в 2021 году - только 547,9 млн киловатт-часов".