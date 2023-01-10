Узбекистан продлил нулевую ставку пошлин на импорт зерна, муки, мяса, масла

Власти Узбекистана продлили до 1 января 2024 года срок действия нулевой ставки таможенных пошлин на ввоз в страну пяти видов товаров:

• мяса птицы и полуфабрикатов

• муки пшеничной или пшенично-ржаной (10%)

• зерна злаков (в том числе переработанного)

• масла подсолнечного, сафлорового и хлопкового

• моющих и чистящих средств

• мыла (в том числе жидкого)

Напомним, в Узбекистане до 1 июля 2023 года действует беспошлинный режим импорта 22 видов продовольственных товаров, среди которых рыба, молочные продукты, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые и кофе.