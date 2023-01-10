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МЧС КР дало советы, как уберечь себя в период аномальных холодов

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- Жан Алиев
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По данным Кыргызгидромета, с 11 января в Кыргызстане резко ухудшится погода, выпадет снег, на дорогах гололед, ожидается снегопад. В отдельных районах температура воздуха снизиться до 38 градусов.

В связи с этим Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана рекомендует соблюдать ряд правил, чтобы не получить обморожение:

В первую очередь, в ведомстве советуют, при выходе на улицу, утеплите голову и шею, чтобы защитить сосуды, снабжающие мозг кровью.

Перед выходом на мороз необходимо утолить чувство голода, так как недостаточное питание и усталость снижают сопротивляемость организма и могут стать причиной обморожения.

Также не стоит употреблять алкоголь, потому что он снижает ощущение холода и не дает почувствовать, насколько вы замерзли. Нельзя курить, поскольку происходит сужение кровяных сосудов и конечности получают меньше крови.

При температуре ниже –15 градусов необходимо позаботиться о защите кожи от обморожения. В магазинах и аптеках можно купить специальные защитные средства. Не рекомендуется пользоваться косметикой на основе воды. Также не стоит применять увлажняющий крем, вместо него лучше воспользоваться питательным. Крем надо наносить за 10-15 минут до выхода на улицу.

При температуре –20 градусов и ниже следует каждые 20 минут отогреваться в теплом помещении.

Нельзя забывать об очевидных мерах безопасности: одеваться тепло, использовать термобелье и влагостойкую одежду.

Признаки и симптомы обморожения следующие: потеря чувствительности пораженных участков тела и ощущение покалывания или пощипывания.

В МЧС отмечают, что существуют три степени обморожения: первая - пораженная кожа имеет бледный окрас, вторая - появление волдырей и третья - посинение кожи.

При второй или третьей степени необходимо немедленно обратиться к врачу и не пытаться вылечиться самостоятельно. Если степень первая, то сначала нужно зайти в теплое помещение и наложить на пораженные места теплоизоляционную повязку, например, толстый слой марли или ваты, а сверху клеенку.

Также замерзшие руки или ноги можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с +20 до +40 градусов в течение 40 минут и аккуратно массируя конечности.

Многие считают, что растирать обмороженные участки кожи полезно, но это не так, поскольку кровеносные сосуды становятся хрупкими и их можно повредить. Через образовавшиеся микро ссадины в организм может попасть инфекция. Нельзя быстро отогревать отмороженные конечности - это усугубляет процесс разрушения пораженных тканей.


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URL: https://www.vb.kg/426078
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан
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