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Тенгизу Болтуруку продлили срок содержания под стражей

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Бывшему внешнему управляющему ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгизу Болтуруку продлили срок содержания под стражей до 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского суда.

"Тенгиз Болтурук продолжит содержаться в СИЗО ГКНБ", - сообщили в суде.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях. Были задержаны бывший внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.


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URL: https://www.vb.kg/426081
Теги:
Кыргызстан, Тенгиз Болтурук
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