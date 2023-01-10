Бывшему внешнему управляющему ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгизу Болтуруку продлили срок содержания под стражей до 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского суда.

"Тенгиз Болтурук продолжит содержаться в СИЗО ГКНБ", - сообщили в суде.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях. Были задержаны бывший внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.