ГНС в 2022 году перевыполнила план по сбору налогов и страховых взносов

По итогам 2022 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики собрала 207 млрд 901,6 млн сомов налогов и страховых взносов, перевыполнив установленный план на 3,7 млрд сомов. Собранная сумма на 63,8 млрд сомов больше показателя 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"В том числе собрано 156 млрд 338,3 млн сомов налогов и платежей. План перевыполнен на 729,4 млн сомов. По сравнению с 2021 годом собрано больше на 50 млрд 624,3 млн сомов (темп роста 147,9%).

Сумма собранных страховых взносов составила 51 млрд 563,3 млн сомов или перевыполнена на 3 млрд 18,3 млн сомов. По сравнению с 2021 годом это больше на 13 млрд 184,7 млн сомов (темп роста 134,4%)".