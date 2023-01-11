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Информация о гибели этнических кыргызов проверяется посольством КР в Кабуле

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- Назгуль Абдыразакова
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Распространяемая в кыргызстанских СМИ информация о якобы вспышке тяжелой вирусной инфекции в Памирской долине Афганистана и гибели этнических кыргызов проверяется Посольством Кыргызстана в Кабуле. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, по причине отсутствия телефонной связи и в целях уточнения действительного положения этнических кыргызов на Большом Памире на место направлено доверенное лицо посольства.

"При этом на Малом Памире обстановка спокойная, острых вспышек вирусных заболеваний не установлено.

МИД Кыргызстана и Посольство КР в Афганистане держит данный вопрос на особом контроле и находится на связи с представителем афганских кыргызов в Кыргызстане", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/426104
Теги:
Афганистан, памирские кыргызы, посольство, Кыргызстан, МИД
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