Информация о гибели этнических кыргызов проверяется посольством КР в Кабуле

Распространяемая в кыргызстанских СМИ информация о якобы вспышке тяжелой вирусной инфекции в Памирской долине Афганистана и гибели этнических кыргызов проверяется Посольством Кыргызстана в Кабуле. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, по причине отсутствия телефонной связи и в целях уточнения действительного положения этнических кыргызов на Большом Памире на место направлено доверенное лицо посольства.

"При этом на Малом Памире обстановка спокойная, острых вспышек вирусных заболеваний не установлено.

МИД Кыргызстана и Посольство КР в Афганистане держит данный вопрос на особом контроле и находится на связи с представителем афганских кыргызов в Кыргызстане", - говорится в сообщении ведомства.