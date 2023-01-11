Патрульная милиция прессанула нарушителя не по-милицейски

Примерно в три часа ночи на пересечении бишкекских улиц Ахунбаева и Матросова трое патрульных милиционеров остановили для проверки автомобиль "Субару" под управлением гражданина Н.С. У водителя не оказалось при себе ни прав, ни техпаспорта на машину. Вместо того чтобы, как положено, составить протокол, у водителя стали вымогать пять тысяч сомов за его несоставление. В противном случае угрожали большим штрафом и грозились поставить машину на штрафстоянку, за которую ему придется платить дополнительно.

Кроме водителя, в салоне авто были трое пассажиров. Они вышли из машины и стали записывать все происходящее на видео. Милиционеры в нецензурной форме. угрожая физической расправой, потребовали прекратить съемку. Чтобы не накалять обстановку, воспользовавшись минутным милицейским замешательством, Н.С. с товарищами запрыгнули в машину и уехали.

Старший среди милиционеров, Б.У., отдал приказ организовать погоню. Некоторое время патрульная машина гонялась по Бишкеку за "Субару", совершая маневры, несущие смертельную опасность для других участников движения. Когда Н.С. был вынужден остановиться на запрещающий сигнал светофора, один из милиционеров выскочил из своей машины, пнул "Субару" в левое переднее стекло и вырвал государственные номера.

Н.С. не стал дожидаться, что будет дальше, и опять уехал.

А сотрудники милиции предстали перед судом.

Было это еще в 2015 году. В 2017-м Октябрьский районный суд признал инспектора Б.У виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 000 сомов и лишения права занимать должность инспектора ДПС на три года. Теперь это уголовное дело рассмотрел Бишкекский городской суд, оставивший приговор первой инстанции без изменения.