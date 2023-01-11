Акылбек Жапаров поручил Минздраву восстановить педиатрические службы

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провел совещание по вопросам повышения качества медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе совещания были рассмотрены задачи в сфере здравоохранения на текущий год.

Глава кабмина Акылбек Жапаров поручил Министерству здравоохранения разработать и представить четкие стандарты оказания медицинской помощи и услуг в медицинских учреждениях.

"Если пациент пришёл в больницу, он должен получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь. У нас должны быть четкие, понятные и эффективные стандарты работы медицинского персонала. Во всех больницах должны быть построены новые приемные покои, которые будут соответствовать мировым стандартам, стерильные и оснащенные необходимой инфраструктурой. В текущем году необходимо сделать рывок в вопросах развития здравоохранения и образования. Мы наведем порядок в этих сферах", - сказал Акылбек Жапаров.

По итогам совещания Министерству здравоохранения дан ряд поручений, в том числе принять действенные меры по улучшению оказания медицинской помощи детям путем восстановления педиатрических служб в организациях здравоохранения и возобновления работы штабов по изучению причин материнской и детской смертности, решить вопрос реорганизации структур организаций здравоохранения путем разделения больниц и поликлиник, внедрить круглосуточную горячую линию по вопросам неоказания медицинской помощи населению, проработать вопрос получения в лизинг машин скорой медицинской помощи.

Фонду обязательного медицинского страхования поручено обеспечить полный охват незастрахованных категорий населения обязательным медицинским страхованием, за исключением социально уязвимых категорий населения".