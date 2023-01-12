Погода
$ 85.74 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Болеть станет дороже

390  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 января выросли цены на ряд медицинских услуг в Кыргызстане. Как сообщает пресс–служба Фонда обязательного медстрахования, последний раз прейскурант пересматривался в 2015 году, то есть семь лет назад. Но для ряда категорий эти услуги по–прежнему останутся бесплатными.

Речь идет о медуслугах в центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики, амбулаторно–диагностических отделениях стационаров широкого профиля, а также в клинико–диагностических отделениях стационаров третичного уровня.

"Последний раз прейскурант пересматривался в 2015 году, то есть семь лет назад. Расчет себестоимости медицинских услуг проведен с учетом инфляции, роста цен на реактивы, расходные материалы для лабораторных исследований и на медицинское оборудование. В пересмотренном прейскуранте представлено 740 видов исследований, анализов и манипуляций (ранее было 410)", - отмечают в фонде ОМС.

При составлении прейскуранта цен были учтены методы проведения лабораторно–диагностических исследований (общеклинические, бактериологические, биохимические, иммунологические, иммуноферментные), а также рентгенографических, рентгенологических исследований (ручной, цифровой, аналоговый).

В ФОМС пояснили, бесплатно услуги получают граждане, приписанные к ЦСМ, застрахованные в том числе по ОМС. А также льготная категория населения, указанная в Программе государственных гарантий. "Остальные граждане оплачивают за оказанные медицинские услуги в кассу по прейскуранту", - заявили в пресс–службе.

Чтобы застраховаться, необходимо приобрести полис обязательного медстрахования (ОМС) в ЦСМ или в территориальных управлениях ФОМС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426130
Теги:
лекарства, Кыргызстан, ФОМС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  