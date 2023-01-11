Ташиев поручил выпустить книгу о погибших на границе офицерах и солдатах

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев инициировал издание книги, посвященной увековечению памяти воинов, погибших в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 10 января текущего года заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев провёл совещание, в ходе которого главой ведомства было поручено провести мероприятия по увековечению воинов, погибших в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

"В первую очередь на совещании было поручено издать книгу об увековечении памяти военнослужащих, погибших в ходе боестолкновения КР с РТ.

В целях усиления патриотизма читателей (в особенности молодого поколения) и уважения к погибшим воинам, предложено вести непосредственную работу на местах боестолкновений, провести надлежащую беседу с сослуживцами-ополченцами и командирами, участвовавших в боях.

На совещании было принято решение о распространении книги по всем средним школам и ВУЗам страны (с возможным предложением по внесению изменений в учебную программу МОиН для изучения издания). При этом отмечено, что реализация книги не должно преследовать коммерческие цели.

В завершение совещания генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев поручил отнестись крайне ответственно к предстоящей работе и учесть государственное значение и важность данной инициативы, а также озвучил, что работа над изданием должна завершиться к 31 августа 2023 года, крайний срок – годовщина кыргызско-таджикского конфликта (сентябрь 2023 года) и добавил, что презентация книги пройдет в торжественной обстановке".