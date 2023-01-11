Погода
$ 85.73 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Ташиев поручил выпустить книгу о погибших на границе офицерах и солдатах

153  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев инициировал издание книги, посвященной увековечению памяти воинов, погибших в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 10 января текущего года заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев провёл совещание, в ходе которого главой ведомства было поручено провести мероприятия по увековечению воинов, погибших в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

"В первую очередь на совещании было поручено издать книгу об увековечении памяти военнослужащих, погибших в ходе боестолкновения КР с РТ.

В целях усиления патриотизма читателей (в особенности молодого поколения) и уважения к погибшим воинам, предложено вести непосредственную работу на местах боестолкновений, провести надлежащую беседу с сослуживцами-ополченцами и командирами, участвовавших в боях.

На совещании было принято решение о распространении книги по всем средним школам и ВУЗам страны (с возможным предложением по внесению изменений в учебную программу МОиН для изучения издания). При этом отмечено, что реализация книги не должно преследовать коммерческие цели.

В завершение совещания генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев поручил отнестись крайне ответственно к предстоящей работе и учесть государственное значение и важность данной инициативы, а также озвучил, что работа над изданием должна завершиться к 31 августа 2023 года, крайний срок – годовщина кыргызско-таджикского конфликта (сентябрь 2023 года) и добавил, что презентация книги пройдет в торжественной обстановке".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426139
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  