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Иссык-кульские милиционеры помогли вытащить застрявший в снегу автомобиль

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- Назгуль Абдыразакова
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Иссык-кульские милиционеры помогли вытащить застрявший в снегу автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 11 января в Ак-Суйском районе в ходе патрулирования территории сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области заметили иномарку "Мерседес", съехавшую с дороги. Водитель не сумел вызволить свою машину из кювета.

По словам водителя, жителя города Каракола К.С., он со своей семьей в этот день выехал от родственников из села Качыбек. Из-за сильного ветра и снегопада дорога оказалась занесена, и машину занесло в кювет. Путники не смогли самостоятельно выехать до расчищенного участка дороги. В салоне автомашины находились двое несовершеннолетних детей.

Оказавшейся в беде семье поспешили на помощь патрулирующие милиционеры. Они помогли расчистить дорогу и вызволили из снежного плена автомашину. Автовладелец поблагодарил полицейских за помощь и продолжил свой путь.


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URL: https://www.vb.kg/426160
Теги:
Иссык-Кульская область, Добро, Патрульная милиция, Помощь, УВД
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