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Замглавы МИД КР обсудил с послом КНР пункты пропуска на границе

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- Бакыт Стамов
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В Министерстве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбека Молдогазиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов кыргызско-китайских отношений. Были высоко оценены итоги 2022 года, насыщенного важными политическими, экономическими, культурно-гуманитарными мероприятиями. Стороны обменялись мнениями по планам развития двусторонних отношений на 2023 г.

Особое внимание было уделено продвижению совместных экономических проектов в области транспорта, коммуникаций, сельского хозяйства и др., а также вопросам восстановления режима функционирования пунктов пропуска на кыргызско-китайской границе до уровня, предшествовавшего эпидемии коронавирусной инфекции".


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URL: https://www.vb.kg/426175
Теги:
Китай, Кыргызстан, посол, МИД
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