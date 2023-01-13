Первый замминистра иностранных дел КР встретился с послом Узбекистана

Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел КР Асейина Исаева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Хуршидом Мирзахидовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества и дальнейшие пути развития взаимодействия как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Также стороны сверили часы по организации предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.