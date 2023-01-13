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Первый замминистра иностранных дел КР встретился с послом Узбекистана

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- Бермет Таалайбекова
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Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел КР Асейина Исаева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Хуршидом Мирзахидовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества и дальнейшие пути развития взаимодействия как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Также стороны сверили часы по организации предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/426185
Теги:
МИД, Узбекистан, Кыргызстан, посол
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