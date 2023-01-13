Таалайбек Ибраев: ГЭСы работают в штатном режиме

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев посетил гидроэлектростанции "Таш-Комур" и "Каскад Токтогул". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках визита министр встретился с руководителями и работниками гидроэлектростанций "Таш-Комур", "Каскад Токтогул", "Камбар-Ата-2", "Нарынская" ГЭС и предприятиями "Нарынское" СГЭУ, "Гидропроект".

В ходе встречи обсудили вопросы эксплуатации и технического состояния гидроагрегатов, увеличение автопарка, обеспечения жильем энергетиков, отчет за 2022 год и планы на 2023 год.

Руководство ГЭС сообщило, что агрегаты работают в штатном режиме, все запланированные ремонтные работы за 2022 год выполнены на 100%, неисправностей на данный момент нет. Также руководители отметили, что компании в условиях нынешних сильных морозов работают в штатном режиме и успешно снабжают население электроэнергией.

Таалайбек Ибраев выразил благодарность энергетикам, которые работают день и ночь в усиленном режиме, несмотря на сильный холод, и поставил перед соответствующими специалистами ряд задач.

"В этом году большим достижением стало то, что мы ввели в эксплуатацию четвертый агрегат Токтогульской ГЭС. Для этого вы провели огромную работу, если бы мы работали с двумя агрегатами в зимний сезон, как в прошлом году, возник бы ряд проблем во время нынешних суровых морозов.

В 2023 году в энергосистеме будет рост и изменения в лучшую сторону, планируется увеличение небольших ГЭСов, которые будут обеспечены техническим сопровождением. Также будут предприняты все усилия для обеспечения энергетиков жильем. Для достижения выше поставленных задач нам нужна ваша помощь, ответственная работа с вашей стороны с максимальной отдачей. Печально, что мы импортируем электроэнергию из других стран, когда в нашей стране есть потенциал! Мы должны приложить все усилия, чтобы достичь этого," - сказал министр Ибраев".