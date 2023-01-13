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Таможенники выявили нарушение при ввозе экскаватора

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Сотрудниками таможни "Нарын" при проведении мониторинга оформления товаров, помещенных под таможенную процедуру "Временный ввоз", было установлено, что в адрес ОсОО "А. Х." в 2018 году прибыл товар – гусеничный экскаватор с ковшом марки LIEBHERR R 914, который был оформлен в таможенном отношении по процедуре "Временный ввоз". Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

"Согласно полученным сведениям от таможенного органа, указанное транспортное средство находится на территории Кыргызской Республике без обратного вывоза за пределы ЕАЭС и без дальнейшего оформления в таможенном отношении.

В связи с несоблюдением требования главы 29 ТК ЕАЭС со стороны указанной компании бюджету Кыргызской Республики нанесен ущерб в размере 1 314 588 сомов с учетом пени.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП и собранные материалы были переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для принятия процессуального решения".


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URL: https://www.vb.kg/426196
Теги:
Кыргызстан, таможня
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