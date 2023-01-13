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Ворвались в масках. Милиция задержала организатора разбойного нападения

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- Бакыт Басарбек
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Оперативниками Третьего управления ГУУР МВД задержан подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-служба, 9 января 2023 года в органы внутренних дел обратились граждане

иностранного государства с просьбой принять меры в отношении лиц, совершивших разбойное нападение с целью завладения имуществом.

"Примерно в 05:00 часов 9 января в помещение частного предприятия, расположенного

на территории Сокулукского района, ворвались неизвестные вооруженные лица в масках, которые, применив силу и угрожая оружием, завладели денежными средствами в размере 650 000 сомов. В момент совершения преступления в помещении находились четверо работников фирмы.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района Чуйской области, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьи 207 ч.3. "Разбой" УК Кыргызской Республики.

К расследованию подключились оперативники Третьего управления ГУУР МВД. В итоге был задержан подозреваемый в разбойном нападении. Осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию основного подозреваемого, являющегося организатором данного преступления.

В ходе проводимой работы на территории г.Бишкек оперативники ГУУР МВД задержали жителя столицы гражданина Ш.А. 1989 года рождения, ранее судимого, который состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

При задержании у него обнаружено и изъято оружие – пистолет внешне похожий на "ПМ" калибра 9мм. Назначены соответствующие экспертизы.

Кроме этого, сотрудниками уголовного розыска ГУВД Чуйской области задержаны еще трое участников данной преступной группы. Все задержанные водворены в ИВС.

Проводится расследование".


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URL: https://www.vb.kg/426200
Теги:
МВД, ограбление, ОПГ, Сокулукский район, Кыргызстан
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