Несмотря на мороз, "Бишкекводоканал" несет службу

На пересечении улиц Маликова и Алыбаева обнаружена течь на сетях холодного водоснабжения.

Служба водоснабжения ПЭУ "Бишкекводоканал" приступила к ликвидации аварии.

Следует отметить, что во время морозов земля промерзает на метры, что значительно увеличивает количество прорывов на сетях водопровода и усложняет сам процесс работы.

Для ликвидации аварии ушло несколько часов, так как работники работали в непростых условиях.

Даже спецодежда водоканальцев не помогала в такую стужу. Сменяя друг друга специалисты зачеканили стык водопроводной трубы диаметром 300 мм.