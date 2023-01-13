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Несмотря на мороз, "Бишкекводоканал" несет службу

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- Назгуль Абдыразакова
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На пересечении улиц Маликова и Алыбаева обнаружена течь на сетях холодного водоснабжения.

Служба водоснабжения ПЭУ "Бишкекводоканал" приступила к ликвидации аварии.

Следует отметить, что во время морозов земля промерзает на метры, что значительно увеличивает количество прорывов на сетях водопровода и усложняет сам процесс работы.

Для ликвидации аварии ушло несколько часов, так как работники работали в непростых условиях.

Даже спецодежда водоканальцев не помогала в такую стужу. Сменяя друг друга специалисты зачеканили стык водопроводной трубы диаметром 300 мм.


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URL: https://www.vb.kg/426203
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, авария
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