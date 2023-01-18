Они стояли насмерть под Манычем (список)

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" просит откликнуться потомков воинов 98–й и 99–й отдельных стрелковых бригад, которые были сформированы в Средней Азии. Они в большинстве своем погибли в январе 1943 года в Ростовской области Сальского (ныне Матвеево–Курганского) района, в поселке Новый Маныч.

- Только по 98–й стрелковой бригаде нам удалось установить более 500 фамилий погибших и пропавших без вести наших земляков, в большей части они уроженцы Ошской, Джалал–Абадской области.

Пока по крупицам поисковики собирают боевой путь наших земляков, хотят разобраться, все ли они увековечены, значатся ли их имена на плитах памятника.

Наши земляки были настоящими героями, удалось обнаружить воспоминания сына одного из погибших бойцов, который на основе своих исследований написал книгу о тех событиях в 1978 году. Причем он не только изучил документы, но и прошел путь отца с его однополчанином, оставшимся в живых. И застал очевидцев тех событий в самих населенных пунктах.

Во–первых, бойцы 98–й бригады совершили невероятно трудный 700–километровый бросок в зимней степи, практически без воды. Бойцы умирали от повышенной сердечной деятельности - указано в документах. Они так торопились встать в строй, занять свой участок обороны, где и погибли.

Им пришлось принять на себя удар танковых частей вермахта, рвавшихся с Кавказа. Неясно было, где проходила линия фронта. Только одно село, за которое пришлось сражаться нашим землякам, переходило 7 раз из рук в руки. "У фашистов танки - у наших лошади", - написал один из бойцов в своих воспоминаниях. Но свою задачу на реке Маныче они выполнили.

О зверствах фашистов рассказывали местные жители. Считается, что фашисты живьем сожгли раненых, которые были в сарае. А женщины, которые тогда были маленькими девочками, с ужасом рассказывали, что погибших советских бойцов было столько, что их складывали рядами, а фашисты пытались проехать по трупам на танках.

Бойцов потом похоронили дети и старушки. По данным поисковиков, многие похоронены в селе Екатериновка Матвеево–Курганского района Ростовской области. 42 воина за эти бои награждены, более ста человек попали в госпитали с обморожениями.

В тех же боях совсем недалеко сражались и погибли бойцы 99–й стрелковой бригады, где также много уроженцев Киргизской ССР.

- Было бы справедливо, чтобы дети, внуки, правнуки воинов 98–й и 99–й бригад в январе - в дни, когда погибли их героические деды, поехали на место их гибели. Нам очень горько, что об их подвиге никто не знает, не говорит, не вспоминает. И мы приглашаем потомков этих героев откликнуться, чтобы, объединившись вместе, пройти дорогой Памяти к каждому обелиску. Их нельзя не помнить!" - говорят поисковики Кыргызстана.

Поисковики "Наша Победа-Биздин Жениш" обращаются к родным погибших солдат и офицеров 98-й бригады. Вы можете помочь провести сверку данных для того, чтобы сверить информацию и внести все имена на памятники по месту их гибели в Ростовской области. Также можно сверить данные по ОБД "Мемориал и Память народа".

Так мы установим, что стало с тем или иным бойцом - возможно, он числится убитым в Ростовской области, а на самом деле был ранен или попал в плен. В любом случае, важно уточнить информацию и увековечить имя погибшего или пропавшего без вести на памятнике.

По всем вопросам можно обращаться на почту ptahasvet@mail.ru и по телефону: +996-555-923603 (Ватсап).

Ниже сам список бойцов 98-й отдельной стрелковой бригады, призванных или рожденных в Киргизской ССР.