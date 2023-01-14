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Прокуратура возбудила уголовное дело за вырубку более пяти тысяч деревьев

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- Нина Ничипорова
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Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, выдавших разрешение на вырубку более пяти тысяч деревьев.

Прокуратурой Нарынской области проведена проверка в Нарынском региональном управлении Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Установлено, что ответственные должностные лица, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в период с 2019 по 2021 год незаконно выдали разрешение на вырубку 5 785 деревьев на общую сумму 3 миллиона 700 тысяч сомов. Экологии причинен значительный ущерб, так как незаконная вырубка деревьев привела к стихийному сокращению численности лесов и растительного мира.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК Кыргызской Республики и в настоящее время проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/426223
Теги:
злоупотребление, Нарынская область, экология, Уголовный кодекс, ущерб, расследование, прокуратура
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