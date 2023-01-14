Прокуратура возбудила уголовное дело за вырубку более пяти тысяч деревьев

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, выдавших разрешение на вырубку более пяти тысяч деревьев.

Прокуратурой Нарынской области проведена проверка в Нарынском региональном управлении Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Установлено, что ответственные должностные лица, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в период с 2019 по 2021 год незаконно выдали разрешение на вырубку 5 785 деревьев на общую сумму 3 миллиона 700 тысяч сомов. Экологии причинен значительный ущерб, так как незаконная вырубка деревьев привела к стихийному сокращению численности лесов и растительного мира.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК Кыргызской Республики и в настоящее время проводится расследование.