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Терроризировал местных предпринимателей. В Джалал-Абаде задержан член ОПГ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Джалал-Абадской области сотрудниками ГКНБ задержан активный член ОПГ "Ж.у.А.", который систематически занимался вымогательством денежных средств и других материальных ценностей у местных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, задержанному предъявлено обвинение по статье 208 ("Вымогательство") УК КР.

"Член ОПГ "Ж.у.А." является уроженцем и жителем села Кызыл-Ай Сейдикумского а/а Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Он путем угрозы применения физической силы систематически занимался вымогательством денежных средств и других материальных ценностей у местных предпринимателей на сумму более 1 млн. сомов.

Также, гражданин "Ж.у.А." на территории села Сай Сейдикумского а/а Базар-Коргонского района занимался самовольным захватом земельных участков, на одной из которых площадью 20 соток незаконно построил жилой дом и сарай для сельскохозяйственных нужд.

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области просит обращаться граждан в дежурную службу ГУ при наличии информации по фактам вымогательства со стороны лиц причастных к ОПГ и по другим нарушениям закона по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61".


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URL: https://www.vb.kg/426244
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, ОПГ
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