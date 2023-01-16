Планируется строительство малой ГЭС на Орто-Токойском водохранилище

В КР совместно с китайской компанией China National Heavy Machinery Corporation планируется реализация проекта по строительству малой гидроэлектростанции на Орто-Токойском водохранилище, мощность которого составит 21 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По ее данным, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции, Министерством энергетики, Финансово-кредитным фондом при Министерстве финансов КР и компанией China National Heavy Machinery Corporation.