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Планируется строительство малой ГЭС на Орто-Токойском водохранилище

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- Бермет Таалайбекова
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В КР совместно с китайской компанией China National Heavy Machinery Corporation планируется реализация проекта по строительству малой гидроэлектростанции на Орто-Токойском водохранилище, мощность которого составит 21 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По ее данным, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции, Министерством энергетики, Финансово-кредитным фондом при Министерстве финансов КР и компанией China National Heavy Machinery Corporation.


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URL: https://www.vb.kg/426254
Теги:
ГЭС, Китай, строительство, Кыргызстан
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