Погода
$ 86.10 - 87.10
€ 93.27 - 94.27

В восьми школах Бишкека ввели сменную обувь

258  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Первомайского района Максатбек Сазыкулов ознакомился с ходом введения сменой обуви в новых школах. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, целью такой инициативы является популяризация и прививание культуры поведения, порядка и опрятности с малых лет в помощь родителям, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм, особенно это актуально, когда на улице грязно.

В новых школах №75, 78, 99, 101 введена сменная обувь. Специальные шкафчики для хранения смастерили "Кыргызское общество слепых и глухих" (КОС и КОГ).

Ранее такая практика введена в начальных классах школы №81. В скором времени во всех школах Первомайского района будет введена такая практика.

Как отмечает муниципалитет, в школах №97, 40, 84 также ввели сменную обувь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426258
Теги:
мэрия, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  