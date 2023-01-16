В восьми школах Бишкека ввели сменную обувь

Глава Первомайского района Максатбек Сазыкулов ознакомился с ходом введения сменой обуви в новых школах. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, целью такой инициативы является популяризация и прививание культуры поведения, порядка и опрятности с малых лет в помощь родителям, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм, особенно это актуально, когда на улице грязно.

В новых школах №75, 78, 99, 101 введена сменная обувь. Специальные шкафчики для хранения смастерили "Кыргызское общество слепых и глухих" (КОС и КОГ).

Ранее такая практика введена в начальных классах школы №81. В скором времени во всех школах Первомайского района будет введена такая практика.

Как отмечает муниципалитет, в школах №97, 40, 84 также ввели сменную обувь.