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В Кара-Балте 7-летняя девочка умерла от истощения

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- Бермет Таалайбекова
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В Кара-Балте 7-летняя девочка погибла от крайнего истощения. Об этом изданию "Кабар" сообщила директор Жайылского ЦОВП Айнура Имашева.

По ее данным, ребенок поступил в больницу 14 января вечером.

"Девочка сразу была госпитализирована в реанимацию с истощением и обезвоживанием. Ее состояние было крайне тяжелое. Как врачи сообщили, отец девочки не смотрит за детьми, мать находится в России", - цитирует главврача Кабар.

Как отметила врач, девочка в 7 лет весила 12 кг. "Наши врачи сделали все, что смогли, но девочка умерла утром 15 января", - сообщила она.

Как сообщает издание, В ГУВД Чуйской области, начата доследственная проверка по факту смерти 7–летней девочки в Кара-Балте.

"В милиции отметили, что у девочки была бронхопневмония и истощение организма. В настоящий момент назначены экспертизы, в ГУВД запросили информацию в органах социальной опеки и медиков. Дополнительную информация буде предоставлена позже."- говорится в сообщении издания.


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URL: https://www.vb.kg/426264
Теги:
Кара-Балта, погиб ребенок
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