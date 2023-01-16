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В КР с реализации товаров, услуг в безналичной форме начал взиматься налог

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 января 2023 года реализация товаров, работ и услуг, оплаченных в безналичной форме, стала облагаться налогом с продаж наравне с оплаченными в наличной форме. Об сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, действуют следующие ставки налога с продаж:

– при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС в размере 1 процента – для торговой деятельности и производственной сферы, в размере 2 процентов – для остальной деятельности;

– при реализации товаров, работ, услуг, освобожденных от НДС в размере 2 процентов – для торговой деятельности и производственной сферы, в размере 3 процентов – для остальной деятельности.

Также предусмотрены ставки налога с продаж в размере 2 процентов для банков и деятельности застройщиков по реализации жилых и не жилых помещений, 5 процентов – для деятельности в сфере сотовой связи.

Как отмечает ведомство, в настоящее время в Жогорку Кенеше рассматривается вопрос о внесении изменений в действующий Налоговый кодекс.


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URL: https://www.vb.kg/426267
Теги:
ГНС, налоги
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