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Замглавы МВД: Мы знаем, что некоторые политики связаны с ОПГ

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- Бакыт Басарбек
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В МВД имеется информация о том, что некоторые частные предприниматели и некоторые политики связаны с членами организованных преступных группировок, финансируют их и занимаются совместным бизнесом. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил заместитель министра внутренних дел КР генерал-майор милиции Нурбек Абдиев.

"Для выявления источников преступных доходов руководителей и членов организованных преступных групп, а также лиц, финансирующих ОПГ, установления их недвижимого и движимого имущества, денежных средств, хозяйственных объектов систематически проводятся специальные

комплексные мероприятия. Милиция прикладывает огромные усилия для борьбы с организованной преступностью. На сегодняшний день возбуждено 2 уголовных дела по статье 263 УК КР ("Финансирование организованных групп и преступных сообществ"), ведётся следственная работа", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/426270
Теги:
МВД, ОПГ, Кыргызстан
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