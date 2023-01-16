Замглавы МВД: Мы знаем, что некоторые политики связаны с ОПГ

В МВД имеется информация о том, что некоторые частные предприниматели и некоторые политики связаны с членами организованных преступных группировок, финансируют их и занимаются совместным бизнесом. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил заместитель министра внутренних дел КР генерал-майор милиции Нурбек Абдиев.

"Для выявления источников преступных доходов руководителей и членов организованных преступных групп, а также лиц, финансирующих ОПГ, установления их недвижимого и движимого имущества, денежных средств, хозяйственных объектов систематически проводятся специальные

комплексные мероприятия. Милиция прикладывает огромные усилия для борьбы с организованной преступностью. На сегодняшний день возбуждено 2 уголовных дела по статье 263 УК КР ("Финансирование организованных групп и преступных сообществ"), ведётся следственная работа", - сказал он.