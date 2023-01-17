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Президент подписал указы о приеме в гражданство и выходе из гражданства КР

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- Бермет Таалайбекова
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Глава государства Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство и выходе гражданства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, из них пять указов о приеме в гражданство КР на 1920 человек (1479 – взрослые и 441 – дети), большую часть которых составляют возвратившиеся на историческую родину этнические кыргызы.

Также один указ - о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 205 человек (187 – взрослые и 18 – дети).

Всего ходатайства на 2125 человек (1666 – взрослые и 459 – дети).


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URL: https://www.vb.kg/426295
Теги:
президент, гражданство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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