Президент подписал указы о приеме в гражданство и выходе из гражданства КР

Глава государства Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство и выходе гражданства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, из них пять указов о приеме в гражданство КР на 1920 человек (1479 – взрослые и 441 – дети), большую часть которых составляют возвратившиеся на историческую родину этнические кыргызы.

Также один указ - о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 205 человек (187 – взрослые и 18 – дети).

Всего ходатайства на 2125 человек (1666 – взрослые и 459 – дети).