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"В этом году нехватка воды станет глобальной и системной проблемой"

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- Светлана Лаптева
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В этом году нехватка воды станет глобальной и системной проблемой. Об этом говорится в отчете Eurasia Group о главных рисках за 2023 года.

Eurasia Group – это вертикально-интегрированная группа компаний, включающая в себя подразделения, специализирующиеся на снабжении предприятий, инжиниринге и международной логистике.

Согалсно данному отчету, правительства по-прежнему будут относиться к этой проблеме как к временному кризису.

"В 2022 году снижение уровня воды усугубило продовольственный кризис в Африке, остановило судоходство и производство атомной энергии в Европе и привело к остановке заводов в Китае.

Нехватка воды также вынудила Соединенные Штаты ограничить попуски воды в западных штатах и спровоцировала социальные волнения в Латинской Америке, усилив напряженность между корпорациями и сообществами.

Прогнозы на 2023 год хуже. Нехватка воды станет новой нормой: уровень рек упадет до нового минимума, и две трети компаний во всем мире столкнутся со значительными рисками, связанными с водой, для своей деятельности или цепочек поставок", - говорится в отчете Eurasia Group.


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URL: https://www.vb.kg/426300
Теги:
вода
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