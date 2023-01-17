Свыше 1 млрд сомов было направлено на развитие женского предпринимательства

По итогам 2022 года Гарантийный фонд оказал поддержку представительницам женской половины малого и среднего бизнеса, предоставив 306 гарантий на 436 млн сом, что составляет 29% от общего объёма гарантий, предоставленных бизнесу страны в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В минувшем году гарантийное обеспечение предоставило возможность предпринимательницам получить доступ к кредитным ресурсам на сумму более 1 млрд 373 млн сом.

За весь период деятельности ОАО "Гарантийный фонд" на развитие женского предпринимательства выдано 1041 гарантия на сумму 1 млрд 360 млн сом, что обеспечило предпринимательниц банковскими кредитами объемом более 4 млрд 445 млн сом.

Предпринимательницы, оформившие кредиты под гарантийное обеспечение, представляют бизнес всех регионов страны и заняты практически во всех отраслях, в числе которых сельскохозяйственная деятельность, производственная и перерабатывающая промышленность, услуги в сфере туризма, транспорта, строительства и торговли".