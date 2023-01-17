Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.27 - 94.27

Выявлен факт незаконного отчуждения товара без ведома таможенного органа

202  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой железнодорожной таможни "Северная" установлен факт незаконного отчуждения транспортного средства гражданином КР Т. И. К. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что транспортное средство марки YTO-X 904 2013 года выпуска было оформлено в качестве основных средств с освобождением причитающихся таможенных платежей в виде НДС согласно ст. 301 НК КР.

В таможенный орган гражданином Т. И. К. дано письменное обязательство о недопущении отчуждения техники без разрешения таможенного органа. Однако в ходе проверочных мероприятий был установлен факт отчуждения транспортного средства, тем самым причинён ущерб государству в размере 266 110 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для принятия процессуального решения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426330
Теги:
Кыргызстан, автомобили, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  