Выявлен факт незаконного отчуждения товара без ведома таможенного органа

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой железнодорожной таможни "Северная" установлен факт незаконного отчуждения транспортного средства гражданином КР Т. И. К. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что транспортное средство марки YTO-X 904 2013 года выпуска было оформлено в качестве основных средств с освобождением причитающихся таможенных платежей в виде НДС согласно ст. 301 НК КР.

В таможенный орган гражданином Т. И. К. дано письменное обязательство о недопущении отчуждения техники без разрешения таможенного органа. Однако в ходе проверочных мероприятий был установлен факт отчуждения транспортного средства, тем самым причинён ущерб государству в размере 266 110 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для принятия процессуального решения.