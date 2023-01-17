Запад продолжает форсировать усилия по расколу постсоветского пространства. США и их союзники, воспользовавшись российско-украинским конфликтом, нащупывают слабое звено в рядах стран СНГ, и в первую очередь их взоры обращены в Среднюю Азию, пишет издание Asia-today.news.

В настоящее время на роль такого звена американцами выбран Узбекистан, президент которого Шавкат Мирзиёев провозгласил политику "многовекторности" и уже успел отвесить в сторону Запада немало политических реверансов. В ответ на них глава дипломатической миссии в Ташкенте Дж. Хеник развил активную деятельность, стремясь укрепить любезно предоставленный узбекской стороной идеологический плацдарм. Так, он заявил о планах интегрировать в местную информационную сферу американскую программу "МедиаКэмп", призванную прививать молодым журналистам западные стандарты работы в СМИ.

В своей деятельности посланец Вашингтона уже заручился поддержкой в высших сферах власти Республики Узбекистан. Примечательно, что помогать мистеру Хенику будут государственные деятели, неоднократно отмечавшиеся русофобскими высказываниями и действиями. Так, ключевая роль в продвижении заокеанских интересов отводится советнику президента РУ по вопросам общественно-политического развития Русланбеку Давлетову. Напомним, данный персонаж является инициатором проекта о сокращении использования в республике русского языка. Ещё один куратор резкого изменения медиакурса страны – заместитель руководителя администрации президента Комил Алламжонов (он отвечает за республиканские СМИ и блогосферу). Под его заботливым крылом находятся такие блогеры, как Чупик, Раббинов и Макаренко, основная деятельность которых – ежедневно поливать грязью Российскую Федерацию и общее прошлое двух стран. А в ноябре 2022 года господин Алламжонов пролоббировал включение в национальную бесплатную сетку вещания двух американских и одного британского ТВ-каналов. Именно при Алламжонове с республиканского телевидения были практически убраны российские информационные ресурсы. Посетившие РУ туристы рассказывают, что в гостиницах круглые сутки из телеприёмников вещают американские, европейские и украинские дикторы. Для соблюдения "политического баланса" господин Алламжонов оставил два или три российских канала, но они сугубо развлекательные и новостей не передают.

"Из перечисленного следует однозначный вывод: отвечающие за узбекское медиапространство персоны сделали ставку на укрепление влияния в республике западных СМИ и ослабление российских. При этом на фоне проходящей на Украине спецоперации по защите Донбасса в информационном поле будет постоянно муссироваться тезис об исходящей от России угрозе. Уже сейчас в Узбекистане слышны разговоры об опасности экономической и идеологической зависимости от Москвы. Господа Давлетов и Алламжонов при содействии мистера Хеника намерены превратить эти разговоры в мейнстрим государственного масштаба. Следует напомнить руководству РУ, что на Украине всё начиналось с провозглашения "политики многовекторности" и атак на русский язык. И в этой деятельности официальному Киеву тоже способствовали американцы. Итог подобного недальновидного курса – полное разрушение государственности, крах экономики и гражданская война", - отмечают авторы издания.