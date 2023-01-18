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Сотрудники таможни "Баткен" выявили контрабанду минеральных удобрений

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" в селе Бужум Баткенской области было остановлено транспортное средство марки Hyundai Porter под управлением гражданина КР М.У.Б. (инициалы изменены). Об этом сообщает пресс-служба ТС КР.

"При таможенном досмотре в грузовом отсеке транспортного средства обнаружен товар - минеральное удобрение селитра аммиачная, страна производства РУз. Общий вес товара составил 3 000 кг и был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения торгово-промышленной палаты КР, среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 114 000 сомов.

Собранные материалы по данному факту находятся на рассмотрении сектора таможенных расследований ОБК и НТП".


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URL: https://www.vb.kg/426363
Теги:
Баткенская область, контрабанда, Кыргызстан, таможня
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