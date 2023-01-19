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Пятнадцатилетнюю Сезим может парализовать. Срочный сбор на операцию

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- Надежда Хохлова
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Сезим Айыпова мечтает стать хореографом в детском саду. Но она не сможет даже ходить самостоятельно, не то что танцевать, если ей срочно не прооперировать позвоночник. Стоит операция тридцать тысяч долларов, и делают ее только в Турции!

У девочки комплексная патология позвоночника и грудной клетки. Ее выявили еще в роддоме, неонатологи заметили, что у малышки тело бочковидной формы, а левая лопатка неестественно выпирает. Эйфория от рождения первого ребенка сменилась неутолимым родительским страхом за жизнь малышки. Из роддома трехдневную Сезим повезли в Центр охраны материнства и детства на консультацию к ортопеду. Там родителей успокоили: патологий внутренних органов нет, а неправильно сформированный скелет можно будет выправить.

Пятнадцать лет родители Сезим пытались вылечить дочь самостоятельно. Выполняли все рекомендации врачей, каждые полгода возили на курсовое лечение в НИИ курортологии и восстановительного лечения. Девочка в развитии не отставала, ходить стала вовремя, но… боком. И только благодаря материнскому терпению и ежедневным занятиям ЛФК Сезим научилась двигаться, как все.

Малышка росла, деформация грудной клетки становилась все очевиднее. Медики сказали: отдайте дочь на танцы, там научат держать осанку. Пятилетнюю Сезим мама привела в танцевальную студию. Несмотря на ограничения в движении, девочка оказалась очень способной – на сцене отличалась от сверстников только маленьким ростом.

- Дочка прекрасно танцевала, двигалась, играла, но перестала расти! Мы снова повели ее в больницу, на этот раз попали на прием к ортопеду-травматологу профессору Сабырбеку Жумабекову. Он объяснил, что неправильно сформированные связки на лопатке "тянут" позвоночник в сторону: он растет, но не вверх, а вбок. Он прооперировал Сезим, после этого у нее произошел скачок в физическом развитии: она подросла, окрепла. Конечно, сколиоз никуда не делся, но мы думали, что всю жизнь дочка будет проходить поддерживающее лечение – раз без него никак, - рассказывает мама девочки Альвина Иязова.

Сезим продолжала с упоением заниматься танцами, получила диплом об окончании пятилетней учебы в студии ансамбля "Жаштык". Она успевала все: и учиться, и выступать на концертах, и помогать маме смотреть за младшими братьями и сестрами. Их у Сезим уже четверо!

- Старшая у нас – огонь! Общительная, веселая, добрая! Пока всех детей не обнимет, не поцелует – никуда не побежит. Но недавно дочка стала жаловаться на боли в голове и груди, а также шум в ушах. Мы обратились к врачу по месту жительства, он посоветовал записаться на консультацию к турецким ортопедам, которые прилетели в Бишкек в командировку. Такого тщательного обследования Сезим не назначали с самого ее рождения! Во время него и выяснилось, что из-за неправильного положения в грудной клетке во внутренних органах и сердечно-сосудистой системе начались системные изменения. Они пока обратимы, но нужно срочно делать операцию на позвоночнике – распрямлять его и фиксировать металлическими зажимами. Если этого не сделать сейчас, то дочь может стать инвалидом. Произойдет это стремительно, у нее сейчас бурно растет организм, в том числе и позвоночник, но не вверх, а вкривь и вкось, сдавливая нервные корешки. Это – прямой путь к параличу! – объясняет Альвина Иязова.

Доктор объяснил, что у Сезим тяжелая патология, и для ее исправления потребуется многоуровневая фиксация – операция с высоким риском. Траекторию введения каждого винта нужно планировать с ювелирной точностью, иначе может пострадать не только спинной мозг, но и почки, легкие, крупные сосуды. Винтов нужно будет несколько десятков! Длится операция до десяти часов, во время нее используется система нейронавигации, которая контролирует нервную систему пациента и предупреждает повреждение нервных волокон. Кроме того, команда нейрохирургов работает параллельно с ортопедами, тщательно восстанавливая нервные волокна по всему позвоночнику.

Это высокотехнологическая операция, именно поэтому стоит она тридцать тысяч долларов! Родители Сезим стали искать более дешевые варианты, но не нашли. В Кыргызстане такого оборудования нет, а в нескольких иностранных клиниках им отказали – слишком сложный случай.

- Дочка проплакала весь день после визита к врачам. А потом утерла слезы и сказала: надо, так надо! Она-то готова пройти и это испытание, а мы – нет! Где взять такую огромную сумму? Продать нам нечего, кроме двух коров. Но ведь это наши кормилицы! Сдаем молоко, каждую субботу с нами рассчитывается сборщик, дает три тысячи сомов. Это все на продукты уходит, да на корм. Я в детском саду работала, но сейчас не могу, надо сбор средств для Сезим проводить, постоянно обращаться за помощью куда-то. Да еще я и волонтеров должна накормить, ребята целый день ходят с кружками по улицам, собирают помощь. За неделю уже 86 тысяч сомов набрали! Я им так благодарна. Вообще, конечно, беда с дочкой заставила меня открыть глаза на горе других людей. Раньше я просто пролистывала просьбы о помощи в Сети, а теперь знаю, с какой огромной надеждой ждут помощи люди, которые себя готовы продать, только бы спасти детей, - признается Альвина.

Мы с вами можем выправить не только костную "ошибку природы", но и судьбу Сезим. Дать ей возможность танцевать с детьми, а не двигаться по жизни в инвалидной коляске.

Помочь просто:

- Сделать перевод на электронные платежные средства:

МБанк 0755 86 86 08

О!Деньги 0702 933 320

Элсом 0995 559 736

МegaPay 0995 559 736

- перевести на банковские карты:

Элкарт 9417038507270971

Оптима 4169585345621121 И.А.О

- передать лично маме, связавшись с ней по телефону: 0 995 559 736.


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URL: https://www.vb.kg/426391
Теги:
операция, Кыргызстан, Помощь
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