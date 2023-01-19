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Сотрудники таможни "Баткен" пресекли незаконный ввоз риса

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" выявили факт незаконного ввоза риса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проведения мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР на автодороге Раззаков - Баткен - Ош Баткенской области было остановлено автотранспортное средство марки Mercedes-Benz 518 под управлением гражданина КР Н.У.Д. (инициалы изменены).

При таможенном досмотре в грузовом отсеке вышеуказанного транспортного средства обнаружен товар – рис в количестве 120 мешков по 24 кг. Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Общий вес задержанного товара составляет 2880 кг.

До выяснения обстоятельств и решения вопроса по существу автотранспортное средство с товаром помещено на хранение на территорию СВХ ОсОО "Т.К.Ж." (инициалы изменены).

Собранные материалы по данному факту находятся на рассмотрении сектора таможенных расследований ОБК и НТП таможни "Баткен".


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URL: https://www.vb.kg/426394
Теги:
Баткенская область, контрабанда, Ош, таможня, продукты
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