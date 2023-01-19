На заседании ЖК КР принят в первом чтении законопроект "О ценообразовании"

Вчера, 18 января, на заседании Жогорку Кеңеша был принят в первом чтении законопроект "О ценообразовании". Он устанавливает правовые основы государственной политики ценообразования в КР, определяет методы ценового регулирования, а также основания и процедуры его введения и применения.

В действующем Законе "О внутренней торговле" государственное регулирование цен на социально значимые товары вводится при росте в течение месяца на 20 и более процентов. Но практика показала, что рост цен на социально значимые товары происходит постепенно и не достигает 20-процентного роста, при этом эти товары становятся не доступными для потребителей.

Для обеспечения продовольственной безопасности проектом закона предлагается снизить пороговую сумму для введения регулирования цен с 20 процентов до 0. При этом в случае принятия рассматриваемого законопроекта сдерживание цен в первую очередь будет осуществляться превентивными мерами в соответствии с частью 2 статьи 7 проекта закона с применением налогово-бюджетного, кредитно-денежного, таможенно-тарифного регулирования, товарной или закупочной интервенции. А также с применением добровольных ценовых соглашений в соответствии со статьей 8 законопроекта, с выявлением и устранением антиконкурентных действий, направленных на необоснованное повышение цен, согласно нормам Закона "О конкуренции". Введение же госрегулирования цен на социально значимые товары будет применяться в исключительных случаях.

В настоящее время действует перечень товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке КР, утвержденное постановлением ПКР от 22.04.2009 года:

1. Мука пшеничная, ржаная.

2. Хлеб (формовой).

3. Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности.

4. Масло растительное (подсолнечное и хлопковое).

5. Масло сливочное.

6. Мясо (говядина, баранина, свинина, птица).

7. Сахар-песок.

8. Рис.

9. Макаронные изделия.

10. Яйца куриные.

11. Картофель.

12. Уголь.

13. Бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо.

14. Сжиженный газ.