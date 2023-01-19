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Глава Минэнерго: В Кыргызстане производятся веерные отключения

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр энергетики Таалайбек Ибраев сегодня на заседании Жогорку Кенеша признал, что по всему Кыргызстану производятся веерные отключения света.

По его словам, еще не было такого высокого потребления электроэнергии, как в эту зиму.

В этом году потребление электричества выросло до 20 миллионов 500 тысяч кВт·ч. Если не отключать электричество хотя бы на 1-1,5 часа, то из строя могут выйти трансформаторы. Один трансформатор на 110 мегавольт стоит 700-800 тысяч долларов. К примеру, если выйдет из строя подстанция "Ала-Арча", то весь Бишкек останется без света", - сказал Ибраев.


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URL: https://www.vb.kg/426411
Теги:
Минэнергопром, отключение электроэнергии
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