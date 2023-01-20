ГНС КР: Применение ЭТТН не приведет к дополнительным отчетам и расходам

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что высказываемые рядом предпринимателей опасения о том, что использование электронных товаротранспортных накладных приведет к дополнительным расходам и росту цен на товары, а также требует излишних отчетов, являются беспочвенными и не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Чтобы работать с ЭТТН, предпринимателю нет необходимости приобретать какое-либо новое оборудование или систему, дополнительно представлять налоговые отчеты, достаточно работать в "личном кабинете" на сайте Налоговой службы.

ЭТТН служит только для прослеживаемости товаров и создает возможности для контроля налогоплательщиком своей деятельности. В частности, исключает риски осуществления лже-поставок товаров в адрес предпринимателей.

ЭТТН – это электронный документ, содержащий сведения о товаре, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку. Это оперативность, снижение затрат на канцелярские расходы, улучшение управления в цепочке покупатель-продавец-перевозчик.

И что немаловажно, ЭТТН создает условия для здоровой и честной конкуренции, препятствует ввозу контрабандных и контрафактных товаров.

После регистрации в системе ЭТТН все сведения о товаре в режиме реального времени будут отображаться в налоговом портале.

Напомним, с 15 мая 2022 года ЭТТН применяют налогоплательщики, осуществляющие оборот нефти и нефтепродуктов и товаров, с 1 июля 2022 года – налогоплательщики, занимающиеся оборотом товаров, включенных в перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией.

С 1 января 2023 года ЭТТН должны применять субъекты предпринимательства, осуществляющие оборот товаров.

Отметим, что сотрудники Налоговой службы по всей республике проводят обучающие разъяснительные тренинги для налогоплательщиков по пользованию сервисом "Электронная товаротранспортная накладная".

Кроме того, проведена разъяснительная работа с предпринимателями рынка "Дордой-Дыйкан", в том числе участниками митинга, по итогам которой стороны пришли к единому мнению о необходимости применения ЭТТН.

На встречах специалисты продемонстрировали основные функции работы в системе ЭТТН, в том числе по прохождению регистрации, выписке электронных документов и др.

На сегодняшний день 34 тыс. 511 предпринимателей зарегистрированы в информационной системе Налоговой службы и применяют электронную товаротранспортную накладную", - говорится в сообщении ведомства.