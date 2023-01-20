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В Париже прошли протесты против пенсионной реформы

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- Соня Ким
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19 января во Франции стал днём забастовок и протестов, нарушена работа транспорта и учебных заведений по всей стране: возмущение вызвано объявленной пенсионной реформой. Французские профсоюзы на этот раз выступили единым фронтом - как и много лет назад, когда пенсионный возраст был повышен с 60 до 62 лет.

В настоящее время правительство президента Эммануэля Макрона повышает возраст выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет и увеличивает число квартальных взносов, необходимых для получения полной пенсии.

Забастовки парализовали большую часть общественного транспорта в Париже и значительную часть поездов по всей стране. Бастующие работники государственного поставщика электроэнергии EDF заявили, что снизили выработку электроэнергии. Общественные радиостанции Franceinfo и France Inter вместо сводки новостей заполняли эфир музыкой, а телеканал France 2 показывал повторы.

Источник: euronews.com


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URL: https://www.vb.kg/426431
Теги:
забастовка, пенсии, президент, Франция
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