В Париже прошли протесты против пенсионной реформы

19 января во Франции стал днём забастовок и протестов, нарушена работа транспорта и учебных заведений по всей стране: возмущение вызвано объявленной пенсионной реформой. Французские профсоюзы на этот раз выступили единым фронтом - как и много лет назад, когда пенсионный возраст был повышен с 60 до 62 лет.

В настоящее время правительство президента Эммануэля Макрона повышает возраст выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет и увеличивает число квартальных взносов, необходимых для получения полной пенсии.

Забастовки парализовали большую часть общественного транспорта в Париже и значительную часть поездов по всей стране. Бастующие работники государственного поставщика электроэнергии EDF заявили, что снизили выработку электроэнергии. Общественные радиостанции Franceinfo и France Inter вместо сводки новостей заполняли эфир музыкой, а телеканал France 2 показывал повторы.

Источник: euronews.com