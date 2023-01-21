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Есть ли основания для объявления ЧС в Бишкеке в связи со смогом? Ответ МЧС

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- Назгуль Абдыразакова
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В МЧС прокомментировали предложение депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева по поводу введения в Бишкеке чрезвычайного положения из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Кыргызгидромет при МЧС выполняет следующие функции по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха:

1) Мониторинг качества атмосферного воздуха в городах и других населенных пунктах;

2) Предоставляет информацию о качестве атмосферного воздуха государственным органам, населению, средствам массовой информации и другим заинтересованным организациям.

Соответственно определение загрязнителей атмосферного воздуха на территории страны осуществляется на 14 стационарных постах и 1 автоматическом посте в городах Бишкек, Ош, Кара-Балта, Токмок и Чолпон-Ата. Результаты указанного наблюдения ежедневно направляются в соответствующие государственные органы и социальные сети.

Основанием для введения чрезвычайной ситуации по загрязнению атмосферного воздуха является увеличение допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере в 50 и более раз.

В настоящее время количество вредных концентраций в Бишкека превышает ПДК в 9-10 раз", - говорится в сообщении МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/426432
Теги:
Исхак Масалиев, МЧС, чрезвычайные ситуации, Бишкек, Депутат, смог
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