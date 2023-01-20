В Бишкеке задержан член ОПГ, отнявший телефон и деньги

В Бишкеке задержан член ОПГ и рецидивист, подозреваемые в совершении вооруженного нападения на молодого парня. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Следственной службой УВД Свердловского района Бишкека зарегистрировано уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ст. 207 УК КР ("Разбой") по заявлению гр.Д.М., 1992 г.р., о том, что 18 января 2023 года в одном из кафе Бишкека малознакомый по имени "Максат" и трое

неизвестных лиц под угрозой применения пистолета неустановленной марки и перочинного ножа открыто завладели сотовым телефоном марки "Редми-9" и денежными средствами.

Сотрудниками СБНОН МВД КР в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления задержаны и водворены в ИВС ГУВД города Бишкека: гр. К.М., 1989 г.р., состоящий на оперативном учете МВД КР как активный член ОПГ, ранее неоднократно судимый за разбой, грабеж, вымогательство, и гр.Т.М., 1990 г.р., проживающий в Ыссык-Кульской области, неоднократно судимый на территории Российской Федерации за разбой.

В настоящее время проводятся дальнейшие специально-следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.