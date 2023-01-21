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Интерпол задержал в Болгарии сына экс-депутата КР за крупное мошенничество

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- Бермет Таалайбекова
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Разыскиваемый Интерполом МВД КР фигурант международного розыска вновь задержан в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, В Болгарии задержан гражданин по прозвищу "металлист", разыскиваемый НЦБ Интерпола МВД КР за мошенничество в особо крупном размере. В декабре 2019 года Главным управлением внутренних дел города Бишкек было заведено розыскное дело в отношении гр. Д.Ибраева за совершение целого ряда мошеннических действий. Установлено, что он, войдя в доверие руководителей крупных строительных компаний, обещая организовать поставки материалов на объекты строительства, завладел денежными средствами на сумму более 19 821 000 долларов. После получения денег гражданин Д.Ибраев скрылся. Стало известно, что он пересек государственную границу Кыргызстана через контрольно-пропускной пункт "Ак-Жол" и ушел в сторону Республики Казахстан.

В феврале 2020 года гражданина Д.Ибраева объявили в международный розыск по линии МОУП-Интерпол. Примерно через неделю 27 февраля 2020 года он был задержан Национальным центральным бюро Интерпола в Софии (Болгария) и заключен под стражу

Однако, Д.Ибраев обратился в Европейский суд по правам человека, а также в компетентные органы Болгарии, утверждая, что искал страну, которая бы уважала права человека. Сторона защиты обжаловала решение по экстрадиции. Апелляционный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В мае 2022 года, протокольным определением районного суда города Варна (Болгария) мера пресечения Д.Ибраеву в виде подписки о невыезде была изменена на задержание под стражей. Однако его местонахождение оставалось неизвестным.

18 января 2023 года по повторному запросу НЦБ Интерпола МВД Кыргызской Республики фигурант международного розыска Д.Ибраев 1992 г.р. вновь задержан Интерполом Болгарии и заключен под стражу.

В настоящее время компетентные органы проводят мероприятия по его экстрадиции.

Отметим, что задержанный является сыном экс-депутата Самата Ибраева.


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URL: https://www.vb.kg/426474
Теги:
Болгария, задержание, мошенничество, Кыргызстан, деньги, экс-депутат, Интерпол, МВД
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