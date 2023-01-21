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Война идет с коррупцией, а не между силовиками

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- Канат Кожоев
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Информация о задержании в Оше следователя ГКНБ моментально облетела все СМИ и новостные агентства. 20 января, напомним, сотрудники прокуратуры взяли с поличным при получении взятки в 15 тысяч долларов следователя Управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области. Этот следователь вымогал у некоего гражданина 20 тысяч долларов за прекращение в отношении него уголовного преследования.

Практически всех новостников-обозревателей, комментаторов и псевдоаналитиков больше всего раззадорил даже не факт взяточничества со стороны сотрудника силового органа, а возможность в очередной раз помусолить излюбленную тему войнушки между МВД, ГКНБ и прокуратурой. С особым удовольствием многие журналисты смаковали якобы потасовку между спецназом МВД и работниками УГКНБ, которые якобы не пускали бойцов спецназа в здание и с пеной у рта защищали своего проштрафившегося коллегу…

Очень многие в Кыргызстане буквально спят и видят, как навсегда поссорились Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, МВД и ГКНБ, как в стране начался всеобщий раздор, разброд и шатание и как все это приближающейся весной выльется в очередную революцию. И вроде бы дали уже наши руководители ясно понять всем сомневающимся: не дождетесь. И вроде бы нет никаких предпосылок к госперевороту и смене власти… Но особо заинтересованные (а чаще – просто недалекие) лица упорно продолжают цепляться за каждую малозначительную деталь, чтобы лишний раз сделать сомнительный вывод: ага, МВД соперничает с ГКНБ за сферы влияния! Вот-вот – и силовики сами насмерть передерутся между собой!

А здравый смысл включать не пробовали, господа "аналитики" и комментаторы?

Во-первых, некая здоровая конкуренция между силовыми органами началась не с приходом Ташиева. Она всегда была и всегда будет, и нет в ней ничего противоестественного, противозаконного и, тем более, опасного. Вполне нормально, если легкое соперничество помогает силовикам бороться с общими бедами и проблемами. А главная проблема у нас на сегодняшний день – коррупция, которой с первых дней своего назначения объявил беспощадную войну глава ГКНБ.

Во-вторых – специально для тех, кого обрадовали действия спецназа и вроде как маленькое поражение чекистов – Генеральная прокуратура уже четко и однозначно проинформировала: "Задержание следователя произведено в рамках действующего соглашения руководителей Генпрокуратуры, ГКНБ и МВД по очистке рядов надзорного, правоохранительных органов и спецслужб от недобросовестных и нечистых на руку сотрудников". Милицейская операция не стала для Ташиева неожиданностью. Он был в курсе всех мероприятий, проводимых соперниками-коллегами, и оказывал им всяческое содействие. Главный чекист в очередной раз продемонстрировал свою готовность бороться с коррупцией во всех ее проявлениях и во всех структурах, не взирая ни на лица, ни на фамилии, ни на чины. И ему по большому счету все равно, кто именно выявит и задержит очередного коррупционера. Главное – искоренить это зло в кратчайшие сроки.

В-третьих, борьба с оборотнями ведется на всех фронтах, затрагивая и МВД, и прокуратуру. Приводит она к ротации кадров, постепенной полной смене руководителей силовых ведомств. И это действительно дает надежду на то, что в конце концов с таким позорным явлением в Кыргызстане будет покончено.

И это – единственная война, которая идет в действительности, а не в воспаленном воображении некоторых особо впечатлительных кыргызстанцев.


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URL: https://www.vb.kg/426477
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, МВД, коррупция, Ош
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